В Китае заявили о готовности идти до конца в случае торговой войны с США

13 июня 2019 12:20 (UTC+04:00)

Китай рассчитывает на урегулирование торговых споров с США путем переговоров, но в случае торговой войны готов идти до конца, заявил на брифинге постпред КНР при женевском отделении ООН Чэнь Сюй, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Если вопрос ограничен торговым конфликтом, я не эксперт, но я считаю, что все было бы легче. Мы можем выработать пакет, может, не на 100% удовлетворяющий обе стороны, но с которым стороны готовы работать. Это де-факто взаимовыгодная ситуация для всех. Но если ситуация гораздо больше, чем торговый конфликт, то ситуация будет иной", - сказал он.

Постпред подчеркнул, что с учетом заявлений президента США ситуация представляется в ином свете, как попытка подавить рост китайской экономики. И в данном случае применение торговых тарифов и санкций "не является мудрым выбором".

"Мы до сих пор надеемся на то, что возможно выработать общий пакет. Мы готовы к диалогу и двери открыты. Но если мы столкнемся с торговой войной, которая не была нашим выбором, нам придется бороться до конца", - подчеркнул он.

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