Глава МВД Великобритании выбыл из борьбы за пост премьер-министра

20 июня 2019 16:17 (UTC+04:00)

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выбыл из борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего 20 июня четвертого тура голосования, в котором приняли участие депутаты-тори из Палаты общин британского парламента, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как объявила после подсчета голосов Шерил Гиллан, исполняющая обязанности главы Комитета 1922, который объединяет рядовых депутатов-тори и занимается вопросами выбора или смены лидера консерваторов, Джавид с 34 поданными за него голосами занял последнее место и по внутрипартийным правилам не прошел в следующий тур.

Лидер кампании не изменился. Им остается бывший глава МИД Борис Джонсон, который в четверг заручился поддержкой 157 из 313 депутатов. В следующий раунд выборов вышли также министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (61) и нынешний глава МИД страны Джереми Хант (59). Примечательно, что Гоув впервые переместился на второе место, обогнав Ханта, а вместе они получили меньше голосов, чем Джонсон. Позднее в четверг состоится еще одно голосование, по итогам которого число претендентов сократится до двух.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Отвечавший за Brexit экс-министр поддержал Бориса Джонсона на выборах британского премьера
Другие страны 19 июня 16:23
Представители США, ФРГ, Франции и Британии обсудят ситуацию вокруг Ирана
Иран 19 июня 00:05
Дебаты претендентов на пост премьера Британии прошли без Бориса Джонсона
Европа 17 июня 05:18
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи Мэй с Путиным
Европа 17 июня 03:23
Хант попытается договориться с ЕС о Brexit, если станет премьером Британии
Европа 16 июня 22:50
После отставки Тереза Мэй будет уделять больше внимания кулинарному искусству и крикету
Европа 16 июня 18:37
Лента новостей
В Индонезии малазийский Boeing выкатился за пределы ВПП
Другие страны 16:45
На иранской угольной шахте произошел взрыв рудничного газа
Энергетика 16:41
Добыча угля в Узбекистане снижается второй год подряд
Бизнес 16:29
Вице-премьер: По числу беженцев Азербайджан является одной из стран, нуждающихся в принятии серьезнейших мер
Политика 16:26
Создается культурный бренд Азербайджана
Общество 16:24
Выбраны участники совместной программы инкубации Bakcell и INNOLAND (ФОТО)
ИКТ 16:21
Скоро начнется бурение на месторождении «Джафарли» в Азербайджане
Экономика 16:21
ОАО “Азербайджанская промышленная корпорация” объявило международный тендер
Тендеры 16:11
С рудников Казвина за год можно добывать 5 млн тонн веществ
Экономика 16:10