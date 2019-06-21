Лидеры G20 планируют обсудить на саммите в Осаке вопросы торговли и экологии

21 июня 2019 11:49 (UTC+04:00)

Основными темами предстоящего саммита "двадцатки", который пройдет с 28 по 29 июня в Осаке, должны стать ситуация в глобальной экономике и торговле, а также вопросы, связанные с экологией, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Среди планируемых тем для обсуждения должны быть глобальная экономика, торговля и инвестиции, инновации, климатические изменения и экология", - сказал он. В частности, касаясь экономики, лидеры стран "двадцатки" намерены подтвердить важность обеспечения глобального экономического роста, а также обеспечения честной и свободной торговли.

На саммите также планируется затронуть тему создания международной системы для налогообложения цифровых корпораций. Этот вопрос поднимался на встрече министров финансов и глав Центробанков "двадцатки" в Фукуоке в начале июня. Среди экологических проблем внимание будет уделено, в том числе проблемам пластикового мусора в океане.

Участие Иванки Трамп в G20

Дочь президента США Иванка Трамп приглашена в качестве специального гостя на мероприятие, посвященное расширению роли женщин в обществе, которое пройдет в рамках G20, добавил источник.

"В рамках саммита состоится сопутствующее мероприятие, посвященное расширению возможностей женщин в обществе. На него в качестве специального гостя приглашена Иванка Трамп", - сказал он.

На этом мероприятии также ожидается выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Среди тем, которые планируется обсудить на нем, - продвижение образования среди женщин и организация новых рабочих мест для них.

Саммит "двадцатки" будет уже 14-м в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Осака с населением почти 2,7 млн человек - третий по количеству жителей город Японии после Токио и Иокогамы. Это один из важнейших деловых и культурных центров страны, неформальная столица юго-западной части главного японского острова Хонсю.

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