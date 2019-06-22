На Бали не выпустили из страны бывшую участницу конкурса Мисс Вселенная

Австралийке, бывшей участнице конкурса Мисс Вселенная, пограничники не позволили вылететь с острова Бали из-за того, что небольшая часть страницы ее паспорта была залита водой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Sun.

26-летняя Теган Мартин не смогла улететь из Денпасара из-за повреждения ее паспорта. В уголке документа обнаружили небольшое водяное пятно.

Теган разместила изображение страницы в своем аккаунте в соцсетях, показывая, что документ только слегка испорчен. Пока неясно, когда австралийка сможет покинуть страну, так как ей нужно получить новый документ.

В аэропорту Денпасара с недавнего времени действует строгое правило: если у пассажира на погранконтроле будет обнаружено малейшее повреждение паспорта, авиакомпания, которая его пустила на борт и привезла на остров, будет оштрафована на 5 000 долларов.

Это уже не первый отказ в вылете пассажирам с "испорченным" паспортом в аэропорту Бали. Ранее турист не смог вернуться домой, поскольку паспорт его девятилетней дочери был "слегка поврежден". Также была отказано в перевозке молодой паре, чья собака погрызла уголок одного из паспортов.

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