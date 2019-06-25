Акционеры Nissan одобрили реформу системы управления компанией после ухода Карлоса Гона

25 июня 2019 09:19 (UTC+04:00)

Акционеры японского автомобильного производителя Nissan Motor одобрили план изменений в системе управления компанией, которые стали необходимы после скандального ухода ее бывшего главы Карлоса Гона. Как сообщило агентство Kyodo, решение было принято на состоявшемся во вторник в штаб-квартире в Иокогаме собрании акционеров`, передает Trend со ссылкой на ТАСС

В частности, изменения предполагают создание трех независимых комитетов, которые усилят контроль над аудитом, вознаграждением и назначением менеджеров высокого звена. Главный акционер Nissan - французская компания Renault - будет представлена в них на уровне председателя совета директоров Жан-Доминика Сенара и главного исполнительного директора Тьерри Боллоре.

Вместе с тем в ходе собрания стороны вновь разошлись в том, что касается видения дальнейшего сотрудничества в рамках альянса. Президент Nissan Хирото Саикава заявил, что намерен "продолжать обсуждать отношения с Renault с точки зрения соотношения капиталов", однако не поддержал идею французской стороны об интеграции концернов. Сенар при этом подчеркнул, что такое объединение "не ставит Nissan под удар", и он продолжит высказываться за этот вариант.

Необходимость изменений в управлении компании возникла после того, как токийская прокуратура в прошлом году арестовала по подозрению в финансовых злоупотреблениях бывшего главу Nissan Motor Карлоса Гона. Он также возглавлял весь автомобильный альянс Renault - Nissan - Mitsubishi.

В настоящее время Renault владеет 43,4% акций Nissan, обладает правом назначать руководителя этой корпорации и членов совета ее директоров, а Nissan имеет 15% акций Renault и лишен там права голоса. Японская сторона выступает за пересмотр текущего положения и увеличение своей доли во французской компании.

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