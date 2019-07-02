Страны ОПЕК+ присоединились к решению о продлении сделки и подписали хартию

Страны ОПЕК+ проголосовали за присоединение к решению ОПЕК о продлении сделки на девять месяцев с сохранением квот старого соглашения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спасибо большое, я считаю, что мы сейчас присоединились к тому решению, которое было вчера принято ОПЕК и можно перейти к подписанию документа", - сказал министр энергетики России Александр Новак после того, как все делегаты подняли вверх руки, поддерживая решение.

После этого они также подписали хартию ОПЕК+.

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