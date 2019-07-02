В Иране раскрыли шпионскую сеть, действовавшую на атомных объектах

2 июля 2019 17:09 (UTC+04:00)

Иран раскрыл шпионскую сеть, которая действовала на атомных и оборонных объектах страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Члены (шпионской – ред.) группы были выявлены в прошлом году благодаря усилиям иранских служб безопасности. Ее агенты были выявлены на секретных иранских центрах, включая ядерные и оборонные центры и государственные (объекты – ред.) инфраструктуры. Большинство из них были арестованы", - сообщил Эсмаили.

Он добавил, что двое шпионов получили длительные сроки тюремного заключения. Эсмаили также отметил, что иранские военные суды завершили расследование дел остальных членов шпионской ячейки, добавив, что прокурор потребовал для них смертной казни.

Ранее судебная организация вооруженных сил ИРИ сообщила, что в Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США.

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