В Таиланде разбился самолет ВВС

11 июля 2019 16:00 (UTC+04:00)

Учебно-тренировочный самолет L-39 ВВС Таиланда потерпел крушение в провинции Чиангмай на севере страны, один пилот погиб, еще один летчик ранен, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Самолет, который используется для обучения летчиков-истребителей, приписанный к 411 учебной эскадрилье в провинции Чиангмай, выполнял учебный полет над горными районами провинции, когда внезапно произошел отказ двигателя, сообщает телеканал со ссылкой на командование ВВС Таиланда. Самолетом управляли пилот-инструктор и курсант.

В момент отказа двигателя самолет летел на небольшой высоте. Обоим летчикам пришлось немедленно катапультироваться. Один пилот погиб при спуске на парашюте, ударившись о деревья при приземлении, второй, также при приземлении, получил серьезные травмы, но остался жив, говорится в сообщении.

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