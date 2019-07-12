Число туристов в Антарктиде вырастет вдвое, до 80 тысяч в 2020 году

Туристический поток в Антарктиду вырастет с 40 тысяч в прошлом сезоне до 80 тысяч в сезоне 2019-2020 годы, сообщила РИА Новости представитель России в Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики Елена Жаркова, передает Trend.

Данные были озвучены на заседании консультативных сторон об Антарктике (Antarctic Treaty Consultative Parties), которое проходило в Праге на этой неделе.

"Специалисты дают прогнозы резкого роста туристического потока в Антарктиду. За сезон 2018-2019 в Антарктику приехало 40 тысяч человек, в сезон 2019-2020 ожидается уже 80 тысяч. На континент едут не только организованными группами, но и "дикие" туристы, которые покупают или фрахтуют суда и просто причаливают к Антарктике. Такой наплыв практически нетронутая природа не выдержит. Необходимо принять единые правила поведения в Антарктике", - сказала Жаркова.

Она отметила, что туристы пугают животных. "В прошлом году напугали тюленя, он от испуга побежал к обрыву, упал и разбился. Пингвинов тоже тревожат туристы, которые стремятся сделать хорошие кадры. Кроме всего прочего туристы давят яйца птиц", - рассказывает эксперт.

Жаркова также говорит о появлении новых дляАнтарктиды видов туризма. Например, прилетают вертолеты и спускают любителей фрирайда на Антарктические склоны.

Члены Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики призывают страны разработать и ввести правила посещения и пребывания на заповедном континенте.

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