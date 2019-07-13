Япония выразила сожаление в связи с высказываниями членов южнокорейской торговой делегации

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии выразило сожаление в связи с высказываниями членов торговой делегации Южной Кореи насчет прошедших в Токио переговоров по торговым ограничениям, которые Токио ввел в отношении Сеула. Об этом в субботу заявил журналистам представитель японского экономического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы передали южнокорейской стороне свое глубокое сожаление в связи с этими высказываниями, отметив, что они вредят доверительным отношениям между двумя государствами", - приводит слова представителя министерства экономики, торговли и промышленности страны японское общественное телевидение. По данным японского ведомства, южнокорейская сторона на прошедших переговорах не выдвигала требований о снятии торговых ограничений, а лишь попросила предоставить информацию о причинах, побудивших японскую сторону пойти на такой шаг и о технических аспектах самих ограничений.

Ранее в субботу перед вылетом из Токио один из членов южнокорейской делегации сообщил журналистам, что на прошедших в Токио переговорах Южная Корея потребовала от Японии отменить введенные ею ранее экспортные ограничения на материалы стратегического назначения.

1 июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.

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