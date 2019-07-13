Во время забега с быками на фестивале в Испании пострадали пять человек

13 июля 2019 13:55 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек пострадали в субботу во время участия в забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в Памплоне (автономная область Наварра), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забег традиционно стартовал ровно в 08:00 по местному времени и длился чуть менее трех минут.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне 6 июля и продлится около недели. В программе праздничных мероприятий - многочисленные шествия, концерты и детские праздники. Но их центром считаются именно забеги с быками (энсьерро).

Туристы со всего мира съезжаются, чтобы посмотреть на это опасное соревнование, в ходе которого сотни людей, преследуемых выпущенными из загона разъяренными быками, бегут по узкой улице.

Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые из них, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию от животных, чтобы придать происходящему больше остроты и заставить зрителей поволноваться. Те же, кто решил не участвовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места. Несмотря на то, что ежегодно во время забегов в Памплоне происходят случаи ранений смельчаков, данное событие остается главной забавой для любителей экстремальных развлечений.

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