В Индонезии потерпел крушение туристический вертолет

14 июля 2019 20:11 (UTC+04:00)

Туристический вертолет потерпел крушение в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, четыре человека получили ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Jakarta Post.

Сообщается, что инцидент произошел около 14.00 по местному времени (10.00 мск) недалеко от международного аэропорта острова Ломбок. Вертолет, принадлежащий балийской компании PT Carpediem Air, возвращался с экскурсии в городе Лабуан Баджо и потерпел крушение во время приземления.

По данным газеты, среди пострадавших - пилот вертолета и три туриста из Великобритании, Германии и Чили.

Министерство транспорта Индонезии сообщило о начале расследования инцидента.

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