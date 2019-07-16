Венгрия ожидает визита Путина 30 октября

Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Венгрию 30 октября этого года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, во время визита в Будапеште ожидаются переговоры между Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны намерены обсудить вопросы поставок газа, сотрудничество в сфере атомной энергетики.

Путин и Орбан ежегодно проводят двусторонние переговоры. В сентябре 2018 года они встречались в Москве.

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