Huawei считает нелогичным диалог с США о внедрении сетей 5G

Переговорный процесс между китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei и властями Соединенных Штатов о внедрении безопасной сети мобильной связи пятого поколения (5G) несколько противоречит логике. Такую точку зрения высказала в Брюсселе директор департамента по общественным и правительственным вопросам компании Чэнь Лифан, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается обсуждений с американским правительством вопросов безопасности сети 5G, они не совсем логичны, - подчеркнула она. - Huawei основана в Китае, однако в ее сетевом оборудовании используется много комплектующих из Евросоюза, США, Японии и прочих стран, которые внесли свой вклад".

По словам Чэнь Лифан, довольно позитивно проходят консультации корпорации с европейскими странами. "Переговоры с ЕС ведутся рационально", - указала директор.

Как она отметила, Huawei подписала уже 50 международных контрактов по созданию 5G, из них 28 - с государствами Европы. Глава департамента рассказала, что корпорация намерена активно развивать передовые технологии и более 10% от ее глобальных доходов пойдут на научные разработки. Чэнь Лифан напомнила, что в ближайшие пять лет руководство компании планирует потратить на исследования $100 млрд.

Технология 5G обеспечивает рекордную скорость передачи данных (25 Гбит/с) и более эффективна, нежели предшествующие ей стандарты - GSM, 3G и 4G/LTE.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.