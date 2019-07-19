Меркель заверила, что состояние здоровья позволяет ей исполнять полномочия канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что состояние здоровья позволяет ей исполнять полномочия главы правительства ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы меня уже давно знаете, я могу выполнять свои задачи", - сказала Меркель, добавив, что понимает, почему журналисты осведомляются о состоянии ее здоровья.

Меркель отметила, что в 2021 году заканчивается срок исполнения полномочий канцлера, и выразила надежду на то, что "потом будет другая жизнь".

10 июля канцлер в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. До этого подобное произошло с главой кабмина 18 июня, когда она принимала президента Украины Владимира Зеленского.

Канцлер неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь. 27 июня аналогичная история с Меркель произошла во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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