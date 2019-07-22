Более 160 человек погибли в Индии из-за наводнений

По меньшей мере 166 человек погибли в индийских штатах Ассам и Бихар из-за наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, в этих регионах от стихии пострадали более 10 млн человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на утро понедельника, 102 погибших зафиксировано в Бихаре и 64 - в Ассаме. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Наводнение началось в первых числах июля, в настоящее время вода начала спадать, однако это может занять несколько недель. Более 7,2 млн человек остаются в зоне паводка в Бихаре и более 3,8 млн - в Ассаме.

Мощные муссонные ливни с грозами также стали причиной гибели людей от ударов молний. По информации NDTV, из-за молний по меньшей мере 32 человек погибли в минувшие сутки в северном индийском штате Уттар-Прадеш, еще 13 человек получили травмы.

По этой информации, больше всего жертв зафиксировано в районе городов Канпур и Фатехпур - по пять человек. Правительство штата объявило о выделении помощи семьям погибших и пострадавшим.

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