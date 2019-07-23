Южнокорейские ВВС сделали 360 предупредительных выстрелов в сторону российского самолета

23 июля 2019 11:32 (UTC+04:00)

Южнокорейские истребители произвели около 360 предупредительных выстрелов в сторону российского военного самолета, якобы вторгшегося в воздушное пространство Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности южнокорейские ВВС выпустили 20 сигнальных ракет и сделали около 360 предупредительных выстрелов в направлении российского военного самолета. Дистанция до него составляла на тот момент около 1 км. Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова.

Ранее во вторник КНШ вооруженных сил Республики Корея выступил с утверждением, что в опознавательную зону ПВО страны утром вторглись три военных самолета РФ и два - китайских ВВС. Один российский самолет, по версии южнокорейской стороны, дважды нарушил воздушное пространство республики - около 09:00 и 09:30 утра по местному времени. Инцидент произошел районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели предупредительные выстрелы.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.

В Минобороны РФ регулярно подчеркивают, что самолеты ВКС России совершают полеты в соответствии со всеми международными правилами. Во вторник в оборонном ведомстве заявили, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС "выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря" и не нарушали границы других государств.

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