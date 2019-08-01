Сеул потребовал от Токио снять торговые ограничения

1 августа 2019 11:12 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе состоявшихся в четверг на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) переговоров с главой МИД Японии Таро Коно потребовала снятия торговых ограничений, которые Токио ввел в отношении Сеула, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Кан Гён Хва также потребовала от своего японского коллеги пересмотреть решение об исключении Южной Кореи из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Ранее правительство Японии объявило, что собирается пойти на соответствующий шаг 2 августа.

Глава МИД Японии в ответ на эти требования подчеркнул, что шаги, предпринятые Токио, направлены на обеспечение японской национальной безопасности и укладываются в нормы международного права.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что эта проблема была окончательно решена при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.

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