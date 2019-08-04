Число погибших при опрокидывании лодок на Филиппинах возросло до 26 человек

По меньшей мере 26 человек погибли после того, как три моторные лодки опрокинулись рядом с городом Илоило на Филиппинах из-за начавшихся сильных муссонных ветров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает филиппинское информационное агентство PNA.

Ранее телеканал GMA News сообщил об 11 погибших.

Как сообщило Управление гражданской обороны, по состоянию на 10.30 по местному времени (6.30 GMT+4) подтверждена смерть 26 пассажиров, находившихся в трех перевернувшихся лодках. Отмечается, что 55 человек были спасены, еще пять по-прежнему числятся пропавшими без вести. Всего на трех лодках находились 86 пассажиров.

В субботу суда Che-che, Keziah и Jennyville затонули рядом с филиппинским городом Илоило. Глава совета города Илоило по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий Донна Маньо (Donna Magno) сообщила, что судно Che-che направлялось в провинцию Гимарас из города Илоило, в то время как Keziah шла в противоположную сторону.

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