В Индии задержали стюардессу за контрабанду золота

Стюардесса индийской авиакомпании была задержана за незаконную перевозку золота, сообщает The Indian Express, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотрудницу авиакомпании задержали во время досмотра багажа после прибытия рейса из Лондона в международный аэропорт Индиры Ганди в Дели.

Бортпроводницу попросили положить сумку на рентгеновский сканер, но она отбросила ее и заявила, что багаж ей не принадлежит. Но видеозаписи подтвердили, что сумка – собственность задержанной, сообщает издание.

Внутри было обнаружено полкилограмма белого золота, а именно - два браслета.

Согласно закону, летный экипаж не имеет права провозить с собой более 40 граммов золота на человека. Украшения, превышающие этот вес, облагаются таможенной пошлиной.

Расследованием происшествия занимается полиция.

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