Абэ намерен встретиться с Путиным на ВЭФ и обсудить двусторонние проблемы

5 августа 2019 08:50 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует в сентябре принять участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке и встретиться там с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается Восточного экономического форума в сентябре, то, если позволят обстоятельства, премьер Абэ посетит это мероприятие", - сказал он.

"Поскольку [в японо-российских отношениях] есть проблемы, лидеры двух стран должны встретиться и обсудить это напрямую", - добавил Суга, отвечая также на просьбу журналистов прокомментировать возможное ухудшение отношений Японии и РФ из-за недавней поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева на южную часть Курил. В Токио на нее отреагировали протестами.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.

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