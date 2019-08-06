Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"

6 августа 2019 11:12 (UTC+04:00)

Война с Ираном была бы "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление на встрече с руководством министерства иностранных дел страны транслировало государственное телевидение, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.

"Мир с Ираном - мать любого мира, война с Ираном - мать всех войн, вновь повторяю. Мир в обмен на мир", - сказал Роухани.
Он также отметил, что если США хотят переговоров с Ираном, то сперва должны снять антииранские санкции.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Вслед за этим произошел еще один инцидент: иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.

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