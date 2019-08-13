Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений

Лидер КНДР Ким Чен Ын повысил в званиях 103 военных за заслуги в разработке "новых мощных систем вооружений", приказ опубликован на первой полосе центральной в стране газеты "Нодон синмун", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Поощрение военнослужащих от генеральского до лейтенантского званий последовало за серией испытаний пусковых систем многозалпового огня, которые проводились в КНДР в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи по моделированию войны на Корейском полуострове.

В приказе Ким Чен Ына говорится, что удостоившиеся повышения военные "своей несгибаемой силой воли и необычайными творческими способностями преодолели трудно решаемые технологические проблемы, своими силами и умом, на основе отечественных технологий разработали новые системы вооружений и обеспечили решительный поворот в укреплении сил самообороны страны".

Как передает из Сеула агентство Рёнхап, министерство по делам национального объединения Южной Кореи заявило, что пока трудно сказать, связано ли напрямую нынешнее повышение в званиях военных в КНДР с ракетными пусками.

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