В Гонконге арестовали демонстрантов, выбросивших китайские флаги в море

16 августа 2019 12:39 (UTC+04:00)

Полиция Гонконга задержала пять человек, которые, предположительно, сняли государственные флаги Китая с флагштоков в нескольких районах и бросили их в море, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что среди пяти задержанных одна девушка и четверо молодых людей в возрасте 20-22 лет. Подозреваемые были задержаны 14 и 15 августа.

Полиция также изъяла их компьютеры и телефоны в рамках расследования.
Некоторые протестующие 4 и 5 августа сняли государственные флаги Китая с флагштоков в двух районах и бросили их в воду.

Согласно законодательству, за осквернение государственного флага и герба нарушителям может грозить до трех лет лишения свободы.
Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек. С начала протестов в июне полиция задержала 748 человек, в ходе столкновений пострадали 177 полицейских.

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