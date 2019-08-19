На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали около 8 тыс. человек

19 августа 2019 12:39 (UTC+04:00)

Около 8 тыс. человек были эвакуированы из-за сильного лесного пожара на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее региональная служба экстренной помощи заявляла о 5 тыс. эвакуированных из семи муниципалитетов.

Новый лесной пожар, который все еще не удалось взять под контроль, начался на острове в субботу в районе населенного пункта Вальесеко. По данным радиостанции Onda Cero, огонь уже затронул около 6 тыс. га леса. По соображениям безопасности остаются перекрытыми некоторые дороги. В настоящий момент возгорание распространилось на заповедник Тамадаба.

Тушение огня осложняется жарой, установившейся в регионе, и сильными порывами ветра. Ночью в борьбе со стихией были задействованы около 400 человек, а также авиатехника. К настоящему моменту о пострадавших в результате пожара не сообщается.

10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей.

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