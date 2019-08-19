В Афганистане не менее 16 человек пострадали при взрывах

По меньшей мере 16 человек получили ранения в результате взрывов в городе Джелалабад в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"16 мирных жителей были ранены в (результате - ред.) многочисленных взрывов в городе Джелалабад (провинции - ред.) Нангархар в день независимости", - говорится в сообщении агентства.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.