В Афганистане не менее 16 человек пострадали при взрывах

19 августа 2019 13:11 (UTC+04:00)

По меньшей мере 16 человек получили ранения в результате взрывов в городе Джелалабад в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"16 мирных жителей были ранены в (результате - ред.) многочисленных взрывов в городе Джелалабад (провинции - ред.) Нангархар в день независимости", - говорится в сообщении агентства.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Барселоне ограбили посла Афганистана в Испании
Европа 12:37
ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Другие страны 18 августа 14:33
В Афганистане более десяти человек погибли в результате взрыва
Другие страны 18 августа 10:43
Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле
Другие страны 18 августа 09:28
Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63 (Обновлено)
Другие страны 18 августа 07:54
В Китае четыре человека погибли в результате взрыва в ресторане
Китай 17 августа 19:03
Лента новостей
Южная Корея готовится принять еще четыре F-35A из США
США 14:21
В Азербайджане продолжаются меры по пресечению незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 14:11
Работник "Азерсу" оштрафован на три тысячи манатов
Общество 14:07
В Мексике около 1 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе минерального масла
Другие страны 14:01
Узбекско-корейское СП открывает тендер на закупку CAN кабеля
Тендеры 14:00
Яркие эмоции и впечатления – концерт в центре Баку (ФОТО)
Культура 13:57
В мире продолжаются серьезные нарушения гуманитарного права и прав человека
В мире 13:56
"Узбекские Авиалинии" объявили тендер на закупку электрооборудования
Тендеры 13:54
Туркменистан изучает проект международного консорциума по производству метанола
Бизнес 13:26