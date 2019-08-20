Основатель Huawei отвергает поблажки США в обмен на уступки КНР на торговых переговорах

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй считает неприемлемым смягчение санкций США против этой китайской компании в обмен на уступки Пекина на торговых переговорах с Вашингтоном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о возможности послаблений в режиме ограничений, наложенных на Huawei, если КНР проявит большую уступчивость на торговых переговорах. "Я не приемлю того, чтобы бедные [слои населения Китая] приносили в жертву собственные интересы ради выгод для Huawei", - ответил основатель компании. "Моя дочь может пострадать в большей степени. Но я лучше соглашусь на это, чем заставлю бедную часть китайского народа жертвовать ради выживания и развития Huawei", - добавил он, имея в виду финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанную в декабре прошлого года канадскими властями.

Жэнь Чжэнфэй без иллюзий относится к продлению Соединенными Штатами еще на 90 дней лицензии, позволяющей американским компаниям продавать Huawei продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. "Стратегически внесение в черный список США полезно для Huawei", - отметил основатель компании, напомнив, что китайский технологический гигант в ответ устранил "не несущие важной нагрузки бизнесы и товары". "Теперь наша компания может в большей степени сосредоточиться на наиболее конкурентоспособной продукции", - пояснил свою мысль он.

Основатель компании полагает, что проявления насилия во время массовых протестов в Гонконге "не приносит благо обществу и народу". "На нашем бизнесе это не отражается. Мы по-прежнему сосредоточены на производстве и на устранении дыр в нашем самолете, изрешеченном пулями", - заверил Жэнь Чжэнфэй.

15 мая президент США подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.