Основатель Huawei отвергает поблажки США в обмен на уступки КНР на торговых переговорах

20 августа 2019 17:35 (UTC+04:00)

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй считает неприемлемым смягчение санкций США против этой китайской компании в обмен на уступки Пекина на торговых переговорах с Вашингтоном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о возможности послаблений в режиме ограничений, наложенных на Huawei, если КНР проявит большую уступчивость на торговых переговорах. "Я не приемлю того, чтобы бедные [слои населения Китая] приносили в жертву собственные интересы ради выгод для Huawei", - ответил основатель компании. "Моя дочь может пострадать в большей степени. Но я лучше соглашусь на это, чем заставлю бедную часть китайского народа жертвовать ради выживания и развития Huawei", - добавил он, имея в виду финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанную в декабре прошлого года канадскими властями.

Жэнь Чжэнфэй без иллюзий относится к продлению Соединенными Штатами еще на 90 дней лицензии, позволяющей американским компаниям продавать Huawei продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. "Стратегически внесение в черный список США полезно для Huawei", - отметил основатель компании, напомнив, что китайский технологический гигант в ответ устранил "не несущие важной нагрузки бизнесы и товары". "Теперь наша компания может в большей степени сосредоточиться на наиболее конкурентоспособной продукции", - пояснил свою мысль он.

Основатель компании полагает, что проявления насилия во время массовых протестов в Гонконге "не приносит благо обществу и народу". "На нашем бизнесе это не отражается. Мы по-прежнему сосредоточены на производстве и на устранении дыр в нашем самолете, изрешеченном пулями", - заверил Жэнь Чжэнфэй.

15 мая президент США подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео: США не смогли вернуться к переговорам с КНДР в сроки, на которые рассчитывали
Другие страны 17:13
МИД Британии прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
Другие страны 16:26
Товары заняли львиную долю в структуре экспорта Узбекистана
Бизнес 15:41
МИД Китая: односторонние испытания ракет США приведут к глобальной гонке вооружений
Другие страны 15:20
Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос почти на 40%
Бизнес 15:04
В США игровую баскетбольную майку Барака Обамы продали на аукционе за $120 тыс.
США 15:02
Лента новостей
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 17:35
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами
Другие страны 17:35
Названы лидирующие по производству возобновляемой энергии области Казахстана (Эксклюзив)
Энергетика 17:32
Спрос на облигации минфина превысил предложение более чем в три раза
Финансы 17:31
Глава ЦБ: Девальвация узбекского сума не помешает обслуживанию внешнего долга
Бизнес 17:29
Захвативший заложников в Рио-де-Жанейро нейтрализован
Другие страны 17:26
Туск обвинил Джонсона в намерении создать границу между Ирландией и Северной Ирландией
Другие страны 17:24
Таиланд продлил период беспошлинного въезда для туристов до апреля 2020 года
Другие страны 17:23
К тушению пожара в Гирканском национальном парке привлечен вертолет
Происшествия 17:22