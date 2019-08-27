Эрдоган поставил задачу довести товарооборот с Россией до $100 миллиардов

27 августа 2019 14:53 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган ставит задачу довести товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Торговый оборот между нашими странами уже превышает 25 миллиардов долларов, но задача наша состоит в том, чтобы достичь цифры 100 миллиардов долларов", - сказал Эрдоган на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019

Турецкий лидер подчеркнул, что ежегодно Турция наращивает экспорт авиационно-космической продукции. "За 2018 год уровень экспорта в авиационно-космической области составила 0,5 миллиарда долларов", - уточнил он. Эрдоган коротко рассказал о новейших достижениях авиастроения своей страны. Он упомянул новейший самолет, вертолет и развитие беспилотных систем.

Говоря об экономическом сотрудничестве с Россией, Эрдоган отметил его глубокие корни. При этом особое значение турецкий лидер придает турпотоку из России. "Продолжают биться рекорды по посещаемости российскими туристами нашей страны. В этом году мы ожидаем посещение около 6 миллионов российских туристов нашей страны", - сказал он.

В заключение Эрдоган заявил, что, по его мнению, сотрудничество с Россией придаст новый импульс развитию взаимодействия как в авиационной сфере, так и в сфере космических технологий.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.

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