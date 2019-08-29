Главой минобороны Украины стал советник президента Загороднюк

Парламент Украины назначил внештатного советника президента Владимира Зеленского, члена наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Андрея Загороднюка главой Минобороны страны, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Соответствующий проект постановления поддержали 314 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ министерства обороны.
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