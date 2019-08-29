Главой минобороны Украины стал советник президента Загороднюк

29 августа 2019 20:10 (UTC+04:00)
Парламент Украины назначил внештатного советника президента Владимира Зеленского, члена наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Андрея Загороднюка главой Минобороны страны, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Соответствующий проект постановления поддержали 314 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ министерства обороны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зеленский внес в Раду кандидатуру Гончарука на должность премьер-министра
Другие страны 16:55
Украина рассматривает перспективы наращивания объемов торговли с Грузией (Эксклюзив)
Финансы 28 августа 18:04
Инициатива «EU4Business» направлена на улучшение делового-климата Украины (Эксклюзив)
Бизнес 27 августа 16:03
Макрон: "семерка" должна помочь решению кризисов вокруг Ирана, в Сирии, Ливии и Украине
В мире 24 августа 17:43
Туркменистан – один из важнейших торговых партнёров Украины в Центральной Азии: посол
Туркменистан 24 августа 14:37
Узбекское предприятие поставило рекордное количество цемента за месяц
Бизнес 23 августа 15:10
Лента новостей
Корбин уверен, что британский парламент успеет предотвратить жесткий Brexit
В мире 20:45
Пентагон в настоящее время не собирается создавать третью базу перехватчиков системы ПРО
США 20:30
Саркози поддержал инициативу Макрона об изменении отношений с Россией
В мире 20:25
Британия, Германия и Франция обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море
Китай 20:14
Плей-офф Лиги Европы: «Карабах» играет против «Линфилд» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Общество 20:00
В Шамкире, Товузе и Агстафе газифицированы новые населенные пункты
Общество 19:50
Узбекистан подписал соглашения на $1,1 млрд на инвестфоруме в Джизаке
Бизнес 19:22
Рост объема денежных переводов из Казахстана за рубеж составил почти 20%
Финансы 19:01
Инвестиционная компания BTB Kapital завершила дебютный год с убытком
Финансы 18:49