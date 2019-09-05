Нетаньяху призвал усилить давление на Иран

5 сентября 2019 11:17 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал усилить давление на Тегеран на фоне заявлений президента Ирана Хасана Роухани по ядерной сделке, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран в рамках третьего этапа сокращения ядерных обязательств отказывается выполнять положения ядерной сделки. К реализации третьего этапа сокращения ядерных обязательств Иран приступит с пятницы.

"Сегодня утром нас проинформировали о еще одном нарушении, еще большем пренебрежении со стороны Ирана, в этот раз в его стремлении получить ядерное оружие. Это сочетается с агрессивными действиями Ирана против международного судоходства и стран в регионе, а также его усилий осуществить атаки на государство Израиль, усилия, которые не прекращаются", - сказал Нетаньяху перед вылетом в Лондон, его слова цитирует канцелярия премьера.

"Сейчас не время для переговоров с Ираном. Сейчас время для усиления давления на Иран", - добавил он.
Глава израильского правительства также сообщил, что в том числе этот вопрос обсудит в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Пентагона Марком Эспером.

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