Мадуро созвал Совет по нацбезопасности перед угрозой агрессии Колумбии

10 сентября 2019 08:00 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве Совета по национальной безопасности перед угрозой военной агрессии со стороны Колумбии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Как руководитель государства и правительства я принял решение созвать Совет национальной безопасности, который будет принимать решения относительно воинствующих угроз правительства Колумбии в адрес Венесуэлы", - заявил Мадуро на встрече с членами совета.

Ранее он объявил о старте 10 сентября масштабных военных учений на границе с Колумбией, которые продлятся до 28 сентября. В эти сроки должны быть приведены в готовность все системы вооружений.

По словам президента Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро. Он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии, она не нужна в Венесуэле.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

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