В Societe Generale спрогнозировали сроки окончания торговой войны США и КНР

13 сентября 2019 04:43 (UTC+04:00)

Председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини-Смаги не исключает окончания торговой войны США и КНР к весне следующего года ввиду грядущих выборов президента Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Через год будут выборы в США. И в какой-то момент Трамп должен будет закрыть сделку, надеюсь, это будет и для его собственного успеха, чтобы показать себя в качестве президента, который достиг чего-то для выборов. Я думаю, что в какой-то момент он должен будет остановить войну и дать некоторый сигнал окончания войны с некоторым успехом. То есть, я думаю, самое позднее - к весне следующего года это должно будет закончиться", - сказал он.
"Надеюсь (к весне - ред.), должно быть ее завершение. Потому что не в интересах президента США идти на выборы с напряженностью, которая оказывает негативное воздействие на экономику", - добавил Бини-Смаги.

К развернувшейся торговой войне США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по мнению Трампа, от этого только выигрывает.
Новый раунд торгово-экономических переговоров условлено провести в Вашингтоне в начале октября.

Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.

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