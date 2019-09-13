Демократы считают, что США и Китай должны скорее заключить торговую сделку

Соединенным Штатам необходимо как можно скорее достичь торгового соглашения с Китаем. С таким мнением выступили в четверг на теледебатах претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Трансляцию из Хьюстона (штат Техас) ведет телекомпания ABC, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Я бы не стал отменять пошлины в первый же день своего президентства, но я бы дал китайцам понять, что мы должны достичь соглашения, - сказал бизнесмен Эндрю Янг. - Мы должны объяснить Китаю, что президент США Дональд Трамп проводил безрассудную и неосторожную торговую политику, обернувшуюся жертвами по обе стороны".

"По-моему, очевидно, что у президента нет стратегии. Знаете, когда я только вступил в гонку, помнится, президент Трамп с насмешкой сказал, что хотел бы посмотреть, как я приду к соглашению с председателем КНР Си Цзиньпином, - отметил в свою очередь мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж. - Это я бы хотел посмотреть, как он заключит сделку с Си Цзиньпином. Неужели только мне кажется, что это должно было произойти еще в апреле?"

В свою очередь бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро подчеркнул, что с первого же дня нахождения в Белом доме "начал бы переговоры с Китаем, чтобы свести на нет эту торговую войну". По мнению сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар, Трамп "ввел пошлины для наших союзников, поставил нас в положение торговой войны и обращается с нашими фермерами и рабочими как с фишками для покера в его продажных казино".

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