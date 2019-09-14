У берегов Индонезии произошло землетрясение

14 сентября 2019 21:23 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 16.21 по времени UTC. Эпицентр располагался в 108 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лаивуи (провинция Северное Малуку).

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

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