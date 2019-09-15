Талибы разрешили деятельность Красного Креста в подконтрольных им районах Афганистана

15 сентября 2019 12:32 (UTC+04:00)

Радикальное движение "Талибан" сняло запрет на деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) на подконтрольной ему территории Афганистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Талибы также гарантировали безопасность сотрудников организации при осуществлении ими гуманитарных функций.

Представители МККК пока не прокомментировали решение "Талибана".

В апреле талибы ввели запрет на деятельность МККК и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утверждая, что те "вели себя подозрительно в ходе проводимых ими кампаний по вакцинации местных жителей". О снятии запрета в отношении ВОЗ информации не поступало.

В настоящее время "Талибан" контролирует до 60% афганской территории.

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