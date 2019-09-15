12 человек погибли в результате опрокидывания лодки с туристами в Индии

По меньшей мере 12 человек утонули и еще более 20 считаются пропавшими без вести в результате опрокидывания в воскресенье моторной лодки с туристами на реке Годавари в штате Андхра-Прадеш. На борту судна находились около 60 человек, порядка 20 из них спасены, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трагедия произошла в районе деревни Девипатнам. К поиску пропавших привлечены спасатели и вертолеты. Перевернувшаяся лодка принадлежала местному туристическому департаменту.

13 сентября на озере в штате Мадхъя-Прадеш во время религиозного праздника перевернулась лодка, в результате 11 человек погибли.

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