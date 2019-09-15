Главы дипведомств Великобритании и США обсудили нападения на предприятия Saudi Aramco

15 сентября 2019 19:43 (UTC+04:00)

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудил в воскресенье в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео атаки, совершенные на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Соответствующее сообщение руководитель британского внешнеполитического ведомства опубликовал в Twitter, подчеркнув, что Лондон решительно осуждает действия нападавших, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Только что провел разговор с госсекретарем Помпео по поводу недопустимых нападений, затронувших безопасность Саудовской Аравии. Это была безрассудная попытка подорвать региональную безопасность и создать перебои в глобальных поставках нефти. Соединенное Королевство решительно осуждает подобные действия", - говорится в заявлении главы Форин оффиса.

В субботу МИД Великобритании осудил нападение на нефтяные предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, ответственность за которое взяли на себя хуситы, и призвал сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" прекратить атаки. В воскресном заявлении Рааба указаний на то, кто может стоять за нападениями, уже не было.

Госсекретарь США в субботу обвинил власти Ирана в причастности к атакам на саудовские нефтяные объекты. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.

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