Группа преступников напала на армейский патруль на севере Мексики

17 сентября 2019 04:47 (UTC+04:00)

Патруль Вооруженных сил Мексики подвергся нападению в муниципалитете Мигель-Алеман в штате Тамаулипас на северо-востоке страны. Об этом сообщило в понедельник в своем Twitter федеральное министерство общественной безопасности и защиты граждан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отражая атаку, военные ликвидировали троих нападавших и изъяли три единицы длинноствольного оружия, - говорится в записи. - Пострадавших среди военнослужащих нет". Власти не привели сведений о том, какое из орудующих в регионе преступных сообществ может нести ответственность за случившееся.

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