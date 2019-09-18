Трамп считает "проявлением силы" свое решение отказаться от военной операции против Ирана

18 сентября 2019 06:10 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал "проявлением силы" принятое им в июне решение отказаться от военной операции против Тегерана в ответ на уничтожение американского беспилотника иранскими ВС. Соответствующее сообщение глава государства разместил в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он прокомментировал высказывания сенатора-республиканца Линдси Грэма (от штата Южная Каролина) о том, что иранские власти расценили решение Трампа как "проявление слабости". "Нет, Линдси, это было проявлением силы, которое некоторые люди просто не понимают!" - написал президент.

Грэм в Twitter призвал американского лидера нанести удар по нефтеперерабатывающим заводам Ирана, если Тегеран не прекратит свое "ненадлежащее поведение".

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. По словам американского лидера, за 10 минут до начала операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

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