В Сомали прогремел взрыв около автомобиля местного депутата

Два человека погибли в результате взрыва в столице Сомали Могадишо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Garowe Online.

По информации издания, бомба взорвалась в центре Могадишо около автомобиля, в котором находился сомалийский депутат Абдулкадир Арабоу. Сообщается, что в результате взрыва погибли телохранитель и водитель депутата. Отмечается, что сам Арабоу не пострадал.

Местная радиостанция Dalsan отмечает, что еще несколько человек пострадали в результате взрыва.

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