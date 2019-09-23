Последнюю в истории ракету "Союз-ФГ" вывезут на старт для пуска с Байконура

Последнюю в истории ракету-носитель "Союз-ФГ" вывезут на стартовый комплекс космодрома Байконур в понедельник утром, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе, ракета будет вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на первой стартовой площадке, называемой "Гагаринский старт", в районе 5.00 мск 23 сентября. На следующий день ракету освятят.

Пуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запланирован на 16.57 мск 25 сентября. Корабль доставит новый экипаж на Международную космическую станцию 25 сентября в 22:45 мск.



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