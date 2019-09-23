В Китае 30 сентября закроют старейший аэропорт страны

23 сентября 2019 08:59 (UTC+04:00)

Первый аэропорт Китая, пекинский "Наньюань" 30 сентября перестанет обслуживание гражданских самолетов, после того как здесь откроется новый, крупнейший в мире международный аэропорт "Дасин", сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Аэропорт "Наньюань" был построен в 1910 году. В августе 1913 года в нем открылось первое в Китае летное училище, а затем первый авиационный завод. Изначально "Наньюань" использовался как военный аэродром, а после начал обслуживание гражданской авиации. Сейчас он используется и как гражданский, и как военный аэродром. В "Наньюане" оперирует лишь авиакомпания China United Airlines, которая с 30 сентября начнет осуществлять рейсы уже из аэропорта "Дасин".

Строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин" завершилось в Пекине 30 июня. Запуск в эксплуатацию аэропорта с единственным терминалом в виде "золотого феникса" площадью в 1 миллион квадратных метров запланирован на 30 сентября – в канун 70-летия образования КНР.

Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Новый аэропорт будет иметь четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Кроме того, к 2025 году новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 миллионов тонн грузов в год.

"Дасин" позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире. Его крыша уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке дизайна крыши участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Кроме того, "Дасин" - крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.

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