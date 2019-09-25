Макрон: Париж выступает за политическое решение в Сирии

Франция выступает за политическое решение сирийского кризиса и безопасное возвращение беженцев на родину. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend cо ссылкой на ТАСС

"Необходимо продолжать работу над инклюзивным политическим решением в Сирии", - сказал он. "Мы также должны обеспечить безопасное возвращение сирийских беженцев", - добавил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что Париж "привержен стабильности в Сирии". Он также приветствовал создание Конституционного комитета Сирии, о чем было объявлено накануне.

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