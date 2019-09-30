Франция подтвердила присутствие 80 иностранных лидеров на похоронах Ширака

30 сентября 2019 01:26 (UTC+04:00)

Восемь десятков лидеров стран мира прибудут в Париж для участия в понедельник в церемонии памяти бывшего президента Франции Жака Ширака, сообщает Trend cо ссылкой на ТАСС.

В Париж прибудут президент России Владимир Путин и президент Италии Серджо Маттарелла. Среди подтвердивших еще в минувшую пятницу свое предстоящее участие в траурной церемонии - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, бельгийский премьер Шарль Мишель. Также во французскую столицу направляются премьер-министр Ливана Саад Харири, президент Грузии Саломе Зурабишвили, глава правительства Венгии Виктор Орбан и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. В Париж приедет и князь Монако Альбер II.

На церемонии в парижском соборе Сен-Сюльпис будут присутствовать король Иордании Абдалла II и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Церемонию памяти, проходящую в присутствии близких и родственников Ширака, возглавит президент Франции Эмманюэль Макрон. В храме будут находиться премьер-министр страны Эдуар Филипп, спикеры верхней и нижней палат французского парламента, лидеры ряда французских партий.

Будут широко представлены политики эпохи Ширака, как французские, так и иностранные. Среди них - бывший канцлер Германии Герхард Шредер, бывший глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, бывший президент США Билл Клинтон и бывший глава афганского государства Хамид Карзай. Из прежних президентов Франции в Сен-Сюльпис прибудут Николя Саркози, Франсуа Олланд, Валери Жискар д'Эстен.

Понедельник объявлен во Франции днем национального траура. Флаги на госучреждениях будут приспущены. В середине дня в Елисейском дворце будет дан обед в честь прибывших в страну лидеров стран и видных политиков.

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