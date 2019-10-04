В США три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Легкий одномоторный самолет упал в американском штате Мичиган, три человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самолет TBM 700, на борту которого находились два пилота и четыре пассажира, разбился чуть севернее административного центра Мичигана города Лансинг в четверг в первой половине дня. Самолет направлялся из Индианаполиса в международный аэропорт Лансинга.

FAA и Национальное управление по безопасности транспорта приступили к расследованию инцидента.

Крушение стало самым смертоносным авиапроисшествием в истории города Лансинг, отмечает издание.



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