Бастующие таксисты блокировали терминал аэропорта Мехико

7 октября 2019 22:56 (UTC+04:00)

Таксисты Мехико и еще 24 мексиканских штатов протестуют в столице страны против мобильных сервисов такси, около 300 автомобилей блокировали оба подъезда к первому терминалу международного аэропорта Бенито Хуареса, сообщает администрация аэропорта в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Никакой опасности для пассажиров и угрозы задержки рейсов нет, мы оперативно информируем пассажиров о транспортной ситуации и рекомендуем пути объезда", - сообщили РИА Новости в управлении общественных связей аэропорта.

Терминалы аэропорта Хуареса работают в штатном режиме, трансфер пассажиров осуществляется через соседний терминал 2 и аэроэкспресс.

По оценкам местных СМИ, в акции у аэропорта участвуют около 300 человек. Бастующие таксисты требуют от правительства ужесточения требований к работе мобильных служб такси, таких как Uber, DiDi и Cabify. По мнению протестующих, водители этих сервисов работают полулегально, имеют при этом упрощенные режимы регистрации и отчетности и несут низкую социальную и правовую ответственность.

По информации Национального движения таксистов, в акции 7 октября по всей стране принимают участие около 150 тысяч человек. В столице на согласованных с властями улицах перекрыто автомобильное движение, изменены маршруты движения наземного общественного транспорта.

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