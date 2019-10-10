Премьеры Финляндии и Исландии обсудят развитие Арктики

10 октября 2019 03:38 (UTC+04:00)

Изменение климата, устойчивое развитие и работу Арктического совета обсудит в Рейкьявике глава правительства Финляндии Антти Ринне со своей коллегой из Исландии Катрин Якобсдоуттир, сообщает пресс-служба финского кабмина, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Основной целью визита Ринне в Исландию станет участие в Ассамблее Полярного круга, где также примут участие наследная принцесса Швеции Виктория и министр энергетики США Рик Перри.
"В четверг, 10 октября, премьер-министр Антти Ринне посетит Ассамблею Полярного круга в Рейкьявике, Исландия. Премьер-министр Ринне выступит с приветственной речью на мероприятии вместе с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир. Основными темами двусторонних дискуссий будут изменение климата, устойчивое развитие и работа Арктического совета", - говорится в сообщении.

Исландия в настоящее время председательствует в Арктическом совете. Ринне также встретится со спикером парламента Исландии Стейнгримюром Йоуханни Сигфуссоном и председателем Ассамблеи Полярного круга, бывшим президентом Исландии Оулавюром Рагнаром Гримссоном.

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