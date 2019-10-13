Премьер Канады пришел на предвыборный митинг в бронежилете

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел в бронежилете на выступление перед своими сторонниками в ходе предвыборной кампании, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Лидера также сопровождали "одетые в форменную одежду" сотрудники службы безопасности "с тяжелыми рюкзаками за плечами". Жена премьер-министра, которая, как планировалось, должна была объявлять выступление супруга, так и не появилась на сцене.

Либеральная партия, лидером которой является Трюдо, от комментариев отказалась.

Усиленные меры безопасности были предприняты на фоне возросших опасений относительно возможного насилия в ходе предвыборной кампании. Как сообщает телеканал со ссылкой на свои источники, в прошлом месяце полиция каждый день составляла доклады о проявлениях ненависти в интернете, которая была направлена на политических лидеров федерального уровня и по опасению правоохранителей могла вылиться в насилие в реальном мире.

Выступление Трюдо прошло без каких-либо происшествий. По его окончании премьер-министр пожал руки многим своим сторонникам.

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