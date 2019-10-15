В США заявили, что не планируют выводить войска из района Эт-Танфа в Сирии

Вопрос о выводе американского контингента из района Эт-Танфа на юге Сирии на повестке дня не стоит. Об этом заявила в понедельник во время телеконференции представитель администрации США высокого ранга на условиях конфиденциальности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как недвусмысленно заявил президент, вопрос о выводе американских военнослужащих из Эт-Танфы сейчас не обсуждается, - подчеркнула она. - Как я уже говорила ранее, сейчас я не могу обсуждать оперативные детали, касающиеся сроков вывода военнослужащих и места их дислокации в Сирии, руководствуясь необходимостью обеспечения их безопасности".

Со своей стороны другой представитель администрации США, участвовавший в брифинге, подчеркнул, что "вывод американских военнослужащих - это изменение методов, но не изменение целей" в Сирии. По его словам, целями политики Соединенных Штатов в республике являются уничтожение террористической группировки "Исламское государство", вывод из Сирии вооруженных формирований, связанных с Ираном, и политическое урегулирование.

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