Туск будет рекомендовать главам стран ЕС согласиться на отсрочку Brexit

23 октября 2019 02:18 (UTC+04:00)

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран ЕС принять запрос Великобритании о переносе даты Brexit до 31 января 2020 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit до решения ЕС касательно продления процесса выхода из Евросоюза, позиция правительства при этом осталась прежней: премьер выступает против продления Brexit.

"После решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить процесс ратификации соглашения о выходе и во избежание Brexit без сделки, я буду рекомендовать 27 странам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке", - написал Туск в Twitter.

Британские депутаты отказались во вторник рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок, как на том настаивал Джонсон. При этом парламентарии одобрили в принципе текст предложенного премьером соглашения с ЕС.

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