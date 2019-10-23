Туск будет рекомендовать главам стран ЕС согласиться на отсрочку Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран ЕС принять запрос Великобритании о переносе даты Brexit до 31 января 2020 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit до решения ЕС касательно продления процесса выхода из Евросоюза, позиция правительства при этом осталась прежней: премьер выступает против продления Brexit.

"После решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить процесс ратификации соглашения о выходе и во избежание Brexit без сделки, я буду рекомендовать 27 странам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке", - написал Туск в Twitter.

Британские депутаты отказались во вторник рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок, как на том настаивал Джонсон. При этом парламентарии одобрили в принципе текст предложенного премьером соглашения с ЕС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.